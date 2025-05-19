6 قتلى و14 مفقودًا نتيجة انهيار أرضي قرب منجم ذهب في إندونيسيا

تسبّبت السّيول النّاجمة عن الأمطار الغزيرة، بانهيار أرضي قرب منجم ذهب في شرق ​إندونيسيا​.

وأشار رئيس هيئة الإنقاذ في منطقة بمقاطعة بابوا الغربيّة شرق إندونيسيا يفري صابر الدين، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ الأمطار الغزيرة الّتي انهمرت لساعات تسبّبت في انهيار أرضي وفيضانات في المنطقة، لافتًا إلى أنّ "آخر البيانات تشير إلى مقتل ستّة أشخاص، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 14 آخرين".

من جهته، أوضح متحدّث باسم الوكالة الوطنيّة للتّخفيف من آثار الكوارث، أنّ مياه الفيضانات ضربت مخيّمًا يستخدمه عمّال مناجم الذّهب، وجرفت خيامهم ومعداتهم"، كاشفًا أنّ أربعة مصابين تلقّوا العلاج في الموقع، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة أخرى، ماديّة أو بشريّة.