مجموعة العمل التركية- الأميركية بشأن سوريا ستعقد اجتماعًا في واشنطن غدًا

كشفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لوكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "العاصمة الأميركيّة ​واشنطن​ ستستضيف غدًا الثّلثاء، مجموعة العمل التّركيّة- الأميركيّة بشأن ​سوريا​".

وأوضحت أنّ "الاجتماع سيُعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجيّة التّركيّة نوح يلماز ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسّسات البلدين. ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع أولويّات كل من تركيا والولايات المتّحدة في سياساتهما تجاه سوريا، بالإضافة إلى بحث فرص التّعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلد العربي".

ولفتت المصادر إلى أنّ "ملف مكافحة تنظيم "داعش" والتّنظيمات الإرهابية الأخرى سيكون من أبرز القضايا المدرَجة على جدول أعمال الاجتماع. وستتم أيضًا مناقشة الجهود الإقليميّة الّتي قادتها تركيا مؤخّرًا، والدّعم الّذي قدّمته لإدارة دمشق في إطار مكافحة داعش".

وذكرت أنّه "يُنتظر أيضًا أن يتمّ خلال الاجتماع، تقييم فرص التّعاون بشأن المعسكرات الموجودة شمال شرق سوريا، إلى جانب تقديم واشنطن معلومات عن العمليّة الجارية لإعادة تنظيم وجود قوّاتها العسكريّة في هذا البلد"، مبيّنةً أنّ "في هذا الإطار، من المتوقّع أن تتم مناقشة آليّة رفع العقوبات الأميركيّة عن سوريا، إلى جانب الجدول الزّمني والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص".