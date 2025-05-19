أربعة قتلى في انفجار قنبلة في باكستان

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 12 آخرون في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤول أمني.

ووضعت عبوة ناسفة في سيارة مركونة في منطقة كيلا عبد الله، على بعد أقل من 100 كيلومتر من كويتا عاصمة الإقليم.

واوضح المسؤول الأمني غلاب خان لوكالة فرانس برس "يبدو أن العبوة الناسفة انفجرت قبل أن تصل الى وجهتها".

وأكد المسؤول الحكومي في المنطقة رياض خان دوار هذه التفاصيل لفرانس برس، مشيرا الى أن "الانفجار وقع بالقرب من مجمع لقوات متعاونة مع الجيش مساء الأحد".