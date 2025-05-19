أكد رئيس المجلس الأوروبي اننا "ملتزمون بوقف إطلاق النار بأوكرانيا وسنفرض عقوبات جديدة على روسيا إن لم توقف عدوانها"، مشددا على أن "يجب ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى".
واشار الى ان "السلام والأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا إلا بحل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: السلام والأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا إلا بحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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