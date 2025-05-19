رئيس المجلس الأوروبي: السلام والأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا إلا بحل الدولتين

أكد رئيس المجلس الأوروبي اننا "ملتزمون بوقف إطلاق النار بأوكرانيا وسنفرض عقوبات جديدة على روسيا إن لم توقف عدوانها"، مشددا على أن "يجب ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى".

واشار الى ان "السلام والأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا إلا بحل الدولتين".