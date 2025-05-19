النيابة العامة الروسية حظرت نشاط العفو الدولية وتعدها منظمة غير مرغوب بها

أعلنت النيابة العامة الروسية أن "منظمة العفو الدولية باتت منظمة غير مرغوب بها".

وقالت النيابة العامة إن "مقر منظمة العفو الدولية في لندن هو مركز إعداد مشاريع عالمية كارهة للروس، يموّلها متواطئون مع نظام كييف".

واتهمت النيابة العامة في بيانها المنظمة غير الحكومية بـ"القيام بكل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة وتبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين والدعوة إلى زيادة تمويلهم".