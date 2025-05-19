أوجلان: سنزيل الفخاخ التي تدمر العلاقة الكردية- التركية ونقوم بتغيير كبير بالنموذج الفكري

أكّد مؤسّس "حزب العمال الكردستاني" المسجون ​عبدالله أوجلان​، أنّ "هناك حاجةً لميثاق جديد قائم على حق الأخوّة. ما نقوم به هو تغيير كبير في النّموذج الفكري"، مشيرًا إلى أنّ "جوهر العلاقة الكرديّة- التركيّة هو شيء مختلف تمامًا، ما يتمّ تدميره هو العلاقات بين الأخوة".

ولفت، في رسالة نقلها وفد من "حزب المساواة وديمقراطيّة الشّعوب" (ديم) المؤيّد للأكراد، الّذي زار جزيرة سجن إيمرالي قرب إسطنبول، حيث يمضي أوجلان حكمًا بالسّجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي منذ العام 199، إلى أنّ "الأخوة والأخوات يتقاتلون، ولا يمكن أن يكون أحدهم من دون الآخر. سنقوم بإزالة الفخاخ والحطام الّذي يدمّر هذه العلاقة، واحدًا تلو الآخر، وإصلاح الطّرق المتضرّرة والجسور المنهارة كافّة".

وكان قد أعلن "حزب العمّال الكردستاني" في 12 أيّار الحالي "حلّ هيكله التّنظيمي وإنهاء أسلوب الكفاح المسلّح، وإنهاء الأنشطة الّتي كانت تمارَس باسم الحزب".