سلطات بريطانيا والاتحاد الأوروبي تبرم اتفاقا جديدا للتعاون الأمني والدفاعي

ابرمت سلطات بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا للتعاون الأمني والدفاعي وذلك خلال قمة مهمة في لندن. وقال مكتب رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إن الاتفاق "سيمهد الطريق أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته150 مليار يورو (167 مليار دولار)" يعمل الاتحاد على إنشائه.

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