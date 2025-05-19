شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: نعتز كثيرًا بالعلاقات الراسخة والمُتجذرة التي تربط مصر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات الراسخة والمُتجذرة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مُشيدًا بالعلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، والتي تشهد زخمًا وتناميًا إيجابيًا، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري، داعيًا المملكة إلى ضخ مزيد من الإستثمارات السعودية في مصر في ضوء البيئة الإستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة حاليًا

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب بمقر المجلس -اليوم - الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له.

كما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض رئيس مجلس النواب ثوابت الموقف المصري في هذا الصدد والمرتكزة على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعم خُطة التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي على بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تُعبر عن خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على نهج المملكة العربية السعودية الثابت إزاء استمرار وتدعيم التعاون مع مصر في شتى المجالات، كما وأشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالطفرة التنموية والعمرانية التي يُحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، مُشدداً على الالتزام السعودي الثابت والراسخ إزاء دعم القضية الفلسطينية ومؤكدًا على تطابق الموقفين السعودي والمصري في هذا الشأن.

رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى السعودي

جانب من اللقاء