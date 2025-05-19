شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن استمرار استقبال طلبات المتضررين من شطب القضايا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابة المحامين عن استمرار استقبالها لطلبات الزملاء المحامين الذين تضرروا من قرارات شطب القضايا، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم.

وأكدت النقابة أنها ستقوم بمراجعة هذه الطلبات وتحمل تكاليف سداد رسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المحامين في مختلف الظروف.

وتتوجه النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بقرار الإضراب، مشيدةً بروح التضامن التي أظهروها، ومؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن، ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.