شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يتابع سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين اعتراضا على الرسوم القضائية الجديدة .

وتناشد نقابة المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف.

كما جددت النقابة تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.