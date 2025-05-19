ماروني ردا على جعجع: الشهداء من زحلة وأين "البعبع الشيعي" في انتخابات بلديتها؟

رأى مستشار رئيس حزب الكتائب والوزير السابق إيلي ماروني أنّ ما جرى في زحلة لا يُعدّ هزيمة قاسية، مشيرًا إلى أنّ اللائحة التي دعمها لم تُوفّق، مطالبًا بعقد اجتماع تقييمي يضمّ جميع الداعمين للائحة من أجل معرفة أسباب ما حدث، قائلاً: "تبيّن أنّهم ضلّلونا طوال النهار".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح ماروني أنّ "فريق لائحة أسعد زغيب لم يُدِر المعركة الانتخابية بالشكل المطلوب"، لافتًا إلى أنّه "لم يلتقِ النائب ميشال الضاهر لا قبل إعلان النتائج ولا بعدها"، وأضاف: "استمعت إلى تصريح للضاهر مساءً، وتبيّن أنه غير دقيق، وقد تفاجأنا بذلك لأنّنا نعتبر أنّ ماكينته الانتخابية معروفة بدقتها وقوتها".

وردًّا على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن "انتصار السيادة والشهداء"، قال ماروني: "الشهداء خرجوا من زحلة، فنحن لدينا 600 شهيد، وأسماؤهم موثقة أمام بيت الكتائب في المدينة. ولا أفهم سبب هذا الخطاب، خاصة وأنّ المعركة كانت بين أبناء زحلة أنفسهم".

وفي تعليقه على مقطع الفيديو الذي نشره النائب جورج عقيص، والذي حرّض فيه على الشيعة قبل ساعات من إقفال صناديق الاقتراع، قال ماروني: "تبيّن أنّ ما وصفوه بـ'البعبع الشيعي'، والذي حاولت القوات اللبنانية تخويف الناس به، لم يحقق فوزًا لأسعد زغيب على حساب القوات، التي نالت أيضًا أصواتًا من الناخبين الشيعة. فنحن جميعًا حراس زحلة".

كما أشار إلى أنّه "في قلم آل سكاف في سيدة النجاة، حصل أسعد زغيب على صفر صوت"، متسائلًا: "هل مريام سكاف دعمت لائحة أسعد زغيب؟ فهناك صور تظهر أشخاصًا من مكتبها وهم يحتفلون مع القوات اللبنانية".