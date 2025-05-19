فوز أعضاء مجالس بلديات مرج الزهور وعين جرفا والدلافة مع مخاتيرها بالتزكية

أعلن قائمقام حاصبيا رواد سلوم، فوز أعضاء مجالس بلديات: مرج الزهور، عين جرفا والدلافة، مع مخاتيرها بالتّزكية، ومدّد مهلة قبول طلبات التّرشيح لأعضاء الهيئات الاختياريّة في قرى وبلدات قضاء حاصبيا لغاية السّاعة 24:00 من يوم الثّلثاء الواقع في 20/5/2025.

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