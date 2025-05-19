رئيس مجلس الجنوب واصل جولاته في قرى حدودية متضررة: هدفنا مساعدة الأهالي على العودة

واصل رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر جولاته في قرى حدودية متضررة من جراء العدوان الإسرائيلي.
واعتبر حيدر خلال جولته في بلدة الخيام أن "الزيارات الدورية التي يقوم بها للمدن والقرى الجنوبية هدفها تفقد المشاريع من تعبيد طرق وإزالة الردم ومسح الأضرار وترميم المباني وتشغيل آبار المياه المتضررة جراء العدوان والمشاريع التي تعنى بالشأن العام وتساعد على عودة الاهالي"، واعدًا بـ"تنفيذ كل المشاريع الحيوية".
وتابع حيدر جولته في القرى ومحطته الثانية كانت بلدة إبل السقي، وكان في استقباله رئيس البلدية الذي اعتبر أن "ابن الجنوب تاريخيًا يدفع الثمن عن كل لبنان"، شاكرا لـ "مجلس الجنوب اهتمامه بالقرى المهدمة".
وفي بلدية مرجعيون استمع حيدر الى الاولويات من المطالب الملحة من كهرباء ومياه والتعويض على البيوت المتضررة واهمية اعادة الاعمار .
أما في بلدة دبين فكان في استقبال حيدر ووفد مجلس الجنوب فاعليات البلدة على راسهم رئيس البلدية عزات قمرا الذي اعتبر ان "مجلس الجنوب كان السباق الى مسح الاضرار وتفقد احوال البلدات المتضررة".
كما زار بلدات برج الملوك ودير ميماس وكفركلا.
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