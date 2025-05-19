منسق "الوطني الحر" في الجنوب: التيار يدعم خيار العائلات في قرى جرجوع وصربا وكفروة والكفور

أعلن منسق التيار الوطني الحر في الجنوب إيلي خواجة في تصريح لـ"النشرة" أن التيار يدعم خيار العائلات في القرى المسيحية جرجوع وصربا وكفروة والكفور.

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