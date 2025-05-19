المعلوف: زحلة أنهت استحقاقها البلدي واختارت بكل وضوح ممثلها ونحن بكل شجاعة نقرّ بهذا الخيار

اشار النائب السابق سيزار المعلوف، الى أن "زحلة أنهت استحقاقها البلدي، واختارت بكل وضوح ممثلها، مسمّية حزب القوات اللبنانية لتحمل مسؤولية إدارة شؤونها المحلية. نحن، وبكل شجاعة وصدق، نقرّ بهذا الخيار، ونفخر بانتمائنا لمدينةٍ تعرف كيف تعبّر عن إرادتها".

ولفت الى ان "المعركة الانتخابية انتهت وكانت الغلبة لخيار القوات اللبنانية، فيما لم يحالف التوفيق خيارنا البلدي. أمام هذا الواقع، نقف بإرادة ثابتة، ونقول بكل محبة واحترام: نُبارك لزحلة قرارها، وننحني أمام إرادة أهلها. نُبارك لحزب القوات اللبنانية الثقة التي منحه إياها الزحليون. نُبارك لرئيس الحزب، الدكتور سمير جعجع، تجديد أهل زحلة ثقتهم بقيادته. ونُبارك للمجلس البلدي الجديد فوزه، متمنين له النجاح في خدمة المدينة وأهلها".

وأكد المعلوف اننا "باقون كما كنا، في خدمة زحلة وأهلها، وسنضع كل إمكانياتنا في دعم المجلس البلدي الجديد، لأن زحلة تستحق كل الجهود"، مشددا على اننا "سنواصل العمل بإخلاص من أجل زحلة، نُقدّر خيارات أبنائها في كل اتجاه، ونمدّ يد التعاون في كل مرحلة، لتبقى مدينتنا عروس البقاع، منارة حضارة، وموئل وحدة، ورمزًا للبطولة الوطنية".