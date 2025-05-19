البابا لاوون الرابع عشر استقبل دي فانس وروبيو في الفاتيكان

استقبل البابا لاوون الرابع عشر، في الفاتيكان، نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وبحسب بيان صادر عن الفاتيكان، التقى فانس أيضًا بأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المونسنيور بول ريتشارد غالاغر. وأوضح البيان أنّ "المحادثات الودية التي جرت في أمانة سر الدولة أكدت مجددًا الرضا عن العلاقات الثنائية الجيدة، وتطرقت إلى التعاون بين الكنيسة والدولة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للحياة الكنسية والحرية الدينية".

كما أشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الدولي الراهن، مع التشديد على ضرورة احترام القانون الإنساني والدولي في مناطق النزاع، والتوصل إلى حلول تفاوضية بين الأطراف المعنية.