أكسيوس: نائب الرئيس الأميركي تراجع عن زيارة إسرائيل بسبب توسيع العملية في غزة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع أنّ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس فكّر في السفر إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، إلا أنّه تراجع عن هذه الخطوة في ضوء توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أنّ اللوجستيات لم تكن هي العائق، بل إنّ القرار بعدم المضي في الزيارة جاء نتيجة مخاوف من أن تُفسر الزيارة في هذا التوقيت على أنها دعم أميركي للعملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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