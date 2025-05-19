الداخلية السورية: ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب في اللاذقية

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أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ "بناءً على معلومات دقيقة وردت من مصادرنا عن شحنة مخدّرات مخبّأة داخل معدّات صناعيّة معدّة للتّهريب خارج البلاد، قامت كوادر إدارة مكافحة المخدرات برصد وتعقّب الموقع المذكور في مدينة اللاذقية، وتمّت مداهمته بالتّعاون مع وحدات الـ"K9" المتخصّصة بكشف المواد المخدّرة".
وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة أسفرت عن ضبط أكثر من أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعيّة مخصّصة لصناعة مادّة الطحينة المستخدَمة في الاستهلاك البشري"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إلقاء القبض على المتورّطين في العمليّة، ومصادرة المعدّات الّتي وُجدت بداخلها المواد المخدّرة، وإحالة المقبوض عليهم إلى التّحقيق بناءً على قرار صادر عن النّيابة العامّة المختصّة".
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