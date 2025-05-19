الجيش الإسرائيلي اصدر إنذار بالإخلاء الفوري من مناطق في جنوب قطاع غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بـ"الإخلاء الفوري لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين في جنوب قطاع غزة"، مع إعلان تكثيف عملياته. وقال في بيان "سكان محافظة خان يونس، بني سهيلا وعبسان المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، عليكم بالإخلاء فورا غربا إلى منطقة المواصي. ستعتبر محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة".

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