ملك السعودية وجّه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين على نفقته لأداء مناسك الحج

وجّه ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشّهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشّعب الفلسطيني، على نفقته الخاصّة، لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشّريفين للحج والعمرة والزّيارة"، الّذي تنفّذه وزارة الشّؤون الإسلاميّة والدّعوة والإرشاد.

وأشار وزير الشّؤون الإسلاميّة عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أنّ "الوزارة باشرت فور صدور التّوجيه بوضع خطّة تنفيذيّة متكاملة لتقديم التّسهيلات والخدمات للحجّاج الفلسطينيّين، بدءًا من مغادرتهم بلادهم وحتّى عودتهم بعد أداء المناسك، وسط منظومة متكاملة خلال إقامتهم في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة".