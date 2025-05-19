"كتائب القسام": استهدفنا 3 آليات إسرائيلية وأوقعنا أفراد قوة معادية بين قتيل وجريح غرب بيت لاهيا

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مقاتلونا تنفيذ كمين مركّب في منطقة "العطاطرة" غرب ​بيت لاهيا​ بشمال قطاع غزة، حيث قاموا باستهداف 3 آليّات إسرائيليّة بعبوتَي "شواظ" وقذيفة "تاندوم"، ومن ثمّ الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدويّة مع قوّة إسرائيليّة أخرى وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا رصدوا هبوط الطّيران المروحي للإخلاء، وذلك يوم الجمعة 2025-05-16".

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