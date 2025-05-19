الكرملين: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب ستجري اليوم الساعة 17:00 بتوقيت موسكو

أعلن المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنّ الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمةً هانفيّةً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين السّاعة 17:00 بتوقيت موسكو.
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "هذه المحادثة تكتسب أهميّةً خاصّةً بالنّظر إلى المفاوضات الّتي جرت في إسطنبول"، مشيرًا إلى أنّ الكرملين سيقدّم لاحقًا تقريرًا عن نتائج هذه المحادثة الهاتفيّة.
وذكر أنّ اللّقاء الشّخصي المحتمَل بين بوتين وترامب، يعتمَد "إلى حدّ كبير على ما يقرّرانه. الرّئيسان هما من يتّخذ القرار. بالطّبع يجب الإتفاق على موعد اللّقاء، ولكن بناءً على المواعيد الّتي يحدّدانها، سيتكيّف الفريقان مع ذلك".
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