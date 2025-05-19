اختراق في اللحظة الأخيرة في المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن محادثات رئيس الوزراء كير ستارمر لتأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي شهدت اختراقا في اللحظة الأخيرة، وذلك في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقالت الصحيفة إن المفاوضين لا يزالون يعملون على وضع اللمسات النهائية للاتفاق، قبل ساعات فقط من انعقاد قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المقررة اليوم الاثنين.

وكانت قضية حقوق الصيد تمثل عقبة رئيسية في طريق المفاوضات. ومع ذلك، لا تزال المحادثات جارية بشأن عدة ملفات أخرى، من بينها استخدام بوابات الدخول الإلكترونية (e-gates) في المطارات، وإمكانية إطلاق برنامج تنقل شبابي (youth mobility scheme)، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية في مجال المنتجات الزراعية.

وفي ظل اقتراب موعد القمة، أكد وزير الأعمال أن الاتفاق لم يبرم بعد، وقال في تصريح لقناة Sky News: "هناك حل إيجابي يمكننا الوصول إليه إذا واصلنا العمل، لكننا لم نصل إليه بعد".

ومن جهتها، أكدت مصادر في "داونينغ ستريت" لصحيفة "الإندبندنت" حدوث اختراق في المحادثات، لكنها حذرت من أن هناك "بعض الخطوات المتبقية، إلا أن التقدم حاصل".