شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 135 مليار جنيه الموازنة الجديدة منها 7 مليارات للبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 بلغت 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص البحث العلمي والهيئات التابعة (المعاهد والمراكز البحثية)، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك بحث علمي في كل جامعة، بالإضافة إلى أن هناك تمويل ذاتي في الجامعات يصل إلى 30%، مضيفاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي كانت 64 مليار جنيه، وبلغت 135 مليار جنيها في 2025، أي زيادة 109%، وهذا يعكس مدي دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي.

وتابع عاشور: القاهرة الكبري تستحوذ على 41% من موازنة التعليم العالي و16% من مخصصات المستشفيات الجامعيات، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام على ما يقرب من 20% من الإنفاق على التعليم و25% في قطاع الصحة، وهذا يعكس الدعم المقدم لأهالينا في الصعيد وأنه في الأولويات.

وأكد "الوزير" أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر منها 23 جامعة خاصة، والآن في 2025 بلغ عدد الجامعات 120 جامعة، وهذا إنجاز غير عادي، منها 28 جامعة حكومية و37 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و14 جامعة تكنولوجية.