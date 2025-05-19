شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنأ السباعي على زمالة "الدفاع الوطني".. والنائب: صرح علمي متميز والان مع تفاصيل الخبر

هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب محمد السباعي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، للحصول علي زمالة كلية الدفاع الوطني دفعة 54 عن رسالته بعنوان "استراتيجية مقترحة لتفعيل الدور المصري في منطقة دول حوض النيل في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لتأمين متطلبات الأمن القومي المصري".

من جانبه وجه النائب محمد السباعي، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ علي التهنئة بمناسبة حصوله علي زمالة كلية الدفاع الوطني التي وصفها بالصرح العلمي المبجل، ويتحصل من خلاله علي خبرات جمة لا تتوفر في سواه، متمنيا أن يكون قد مثل المجلس النيابي بشكل جيد.

وتمني السباعي أن تكون هذه الزمالة بداية لتمثيل مصر في أماكن عده، موجها الشكر إلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الوقت ذاته.

وتعتبر كلية الدفاع الوطني، أعلى المراكز العلمية للدراسة والبحث فى جمهورية مصر العربية فى موضوعات الاستراتيجية القومية والأمن القومى بأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والمعنوية.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.