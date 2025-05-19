شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الشيوخ توافق على مقترح بشأن "الحافز الاجتماعى" وتشجيع ثقافة التطوع والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بالحافز الاجتماعي من خلال منح درجات تحفيزية للشباب من الطلبة المتطوعين داخل الجامعات في جمهورية مصر العربية.

واستعرض النائب المذكرة الإيضاحية للاقتراح قائلا: "يعد التطوع جانباً مهماً في تنمية المجتمع، حيث يلعب دوراً مهماً في تعزيز الانخراط وأنه عمل غير أناني في رد الجميل للمجتمع وإحداث تغيير في حياة الآخرين.

وقال النائب: "يمكن للتطوع أيضاً تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الجمع بين أشخاص من خلفيات متنوعة معاً لغرض مشترك، وهذا يمكن أن يساعد في بناء الثقة وتقليل التحيز وزيادة رأس المال الاجتماعي.

وأضاف "التطوع هو عنصر أساسي في تنمية المجتمع إنها ليست مجرد وسيلة للعودة إلى المجتمع ولكنها أيضاً وسيلة لتعزيز صحة المجتمع وتماسكه، وتعزيز الانتماء والولاء لدى الشاب فمن خلال التطوع يمكن للأفراد معالجة قضايا المجتمع وإلهام التغيير الإيجابي وخلق علاقات ذات معنى مع الآخرين في المجتمع.

وقال عمارة إن المقترح البرلماني يستهدف التشجيع لنشاط التطوع للطلبة داخل الجامعات، مؤكدا أهمية التطوع في الخدمات المجتمعية للطلبة، وما يعكسه على شخصية الطالب وتدريبه على تحمل المسئولية وأهمية دور المتطوع في نهضة المجتمع بالإضافة إلى انعكاس ثقافة التطوع على تعزيز الإنتماء والولاء للدولة المصرية.

واستعرض "عمارة: آلية التطبيق على الواقع وحوكمة تلك المقترح من خلال كود اطلق عليه "كود منح درجات التطوع"، ليصبح منح تلك الحافز الإجتماعي منظم ومحوكم بضوابط وأطر مقننة.

ووافقت اللجنة على المقترح وأشادت به وأكدت على أهميته، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بتنظيم جلسات تشاورية مع الحكومة وعدد من الجامعات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني.