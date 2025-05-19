19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر الاثنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 19 شخصاً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين.

وأفادت قناة «الأقصى» الفلسطينية بمقتل ستة أشخاص وسقوط عدد غير محدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت عن محمد زقوت مدير المستشفيات في قطاع غزة القول إن هناك قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف عدة مناطق في خان يونس، وإن أفراد الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي يخشون من اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى.

وأشار مدير المستشفيات في قطاع غزة إلى أن هناك حالة من الذعر في مجمع ناصر جرَّاء استهداف إسرائيل لمحيطه.

وفي وقت لاحق، تحدثت وسائل إعلام عن مقتل 5 في قصف إسرائيلي بالقرب من سوق الفالوجا بجباليا شمال القطاع.

وصعَّدت إسرائيل ميدانياً، الأحد، عملياتها بقطاع غزة لتوسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع، كما كشفت تحركاتها العسكرية عن ملامح خطة لتقسيم القطاع.

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تفصل خان يونس عن وسط القطاع، بعد أن فصلتها عن رفح بسيطرتها على «محور موراغ»، ويُرجَّح أن تشق طريقاً يفصل وسط القطاع من دير البلح إلى المحور من خلال توغل بري بدأه جيشها بشكل تدريجي وبطيء في بلدة القرارة في خان يونس.

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