أول تعليق من ترامب على إصابة بايدن بـ«السرطان»

وجاء في بيان لمكتبه أن الديمقراطي البالغ 82 عاما تم الجمعة “تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا”، مشيرا إلى تمدّد المرض إلى العظام.

ولفت البيان إلى أن “هذا النوع من السرطانات وعلى الرغم من كونه أكثر عدوانية، يبدو حساسا للهرمونات ما يتيح إدارة فاعلة” للمرض.

ووفق البيان فإن الرئيس السابق يدرس وعائلته “خيارات العلاج مع الأطباء”.

وسرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعا لدى الرجال ويمثل 15% من مجموع السرطانات التي تصيبهم.

وفي أول تعقيب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه “حزين” إزاء الأنباء عن تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بالسرطان.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال “ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيا سريعا وناجحا”، علما بأنه سبق أن سخر مرارا من قدرات بايدن الإدراكية