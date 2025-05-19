طرابلس على صفيح ساخن.. «الدفاع الليبية» تتحرك لاحتواء الانفجار الأمني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن استمرار جهودها المباشرة والمكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار داخل العاصمة طرابلس، وذلك عقب تصعيد أمني خطير هز المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تشرف بشكل مباشر على تنسيق العمل بين التشكيلات العسكرية النظامية في محاولة لإعادة الهدوء وضمان أمن واستقرار العاصمة، مشددة على أن حماية المدنيين والمنشآت الحيوية تُعد أولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة.

وفي ظل التوترات، دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير الفزع بين المواطنين، مؤكدة أنها ستواصل نشر المعلومات الدقيقة حصريًا عبر القنوات الرسمية.

وشهدت طرابلس، مساء الجمعة، حادثة مأساوية راح ضحيتها أحد أفراد الأمن أثناء محاولته تأمين مقر رئاسة الوزراء خلال احتجاجات غاضبة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة. ووفقًا لبيان حكومي، فقد توفي الشرطي متأثرًا بإصابته البالغة إثر إطلاق نار نفذه مجهولون أثناء أدائه لواجبه.