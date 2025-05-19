أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "السّاعة 11:00 من يوم الثلّثاء 2025-05-20، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسةً لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة السّادسة من صباح التّاريخ المذكور وحتّى الانتهاء"، وطلبت من المواطنين "أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبإشارات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًا تزامنًا مع انعقاد جلسة نيابية الثلثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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