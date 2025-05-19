قوى الأمن: إخلاء شارع المصارف وإقفاله كليًا تزامنًا مع انعقاد جلسة نيابية الثلثاء

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "السّاعة 11:00 من يوم الثلّثاء 2025-05-20، ستَعقُد اللّجان النّيابيّة المشتركة في مجلس النّواب جلسةً لدراسة المشاريع المُدرَجَة على جدول الأعمال".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ إخلاء ​شارع المصارف​ وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة السّادسة من صباح التّاريخ المذكور وحتّى الانتهاء"، وطلبت من المواطنين "أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبإشارات المرور الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".