أنطون صليبا رئيسًا لبلدية مزيارة في قضاء زغرتا

جرى في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديّة ​مزيارة​ في قضاء زغرتا، الّتي تتألّف من خمسة عشر عضوًا. وبالاقتراع السّرّي، فاز بمنصب الرّئيس أنطون صليبا، فيما فاز بمنصب نائب الرّئيس مارون دينا.

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