تكريس كنيسة سيدة الفرح غير المنتظر وافتتاح متحف المتروبوليت نيفن صيقلي في زحلة

شهدت مدينة زحلة احتفالًا كنسيًا وروحيًا بارزًا تمثّل بتدشين كنيسة سيدة الفرح غير المنتظر وافتتاح متحف المتروبوليت نيفن صيقلي، وسط حضور رسمي وكنسي وشعبي كبير. ترأس خدمة صلاة التكريس راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما المتروبوليت أنطونيوس الصوري، ببركة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنا العاشر، وبمشاركة شخصيات كنسية من كنيسة أنطاكية والكنيسة الروسية، بينهم المتروبوليت أنطوني من موسكو ممثلًا للبطريرك كيريل.

شارك في الاحتفال أيضًا ممثلون عن البطريرك الماروني والبطريرك الكاثوليكي، ولفيف من المطارنة والكهنة والشمامسة، كما حضر ممثلون عن الرؤساء اللبنانيين، وشخصيات دبلوماسية وعسكرية وسياسية واجتماعية، إلى جانب جمع كبير من المؤمنين من مختلف المناطق.

بعد ختام القداس، ألقى رئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت جورج يعقوب كلمة باسم البطريرك يوحنا العاشر، أعقبها المتروبوليت نيفن بكلمة مؤثرة عبّر فيها عن امتنانه لتحقيق حلم دام لأكثر من 65 عامًا، مؤكدًا أن الكنيسة تمثل رمزًا روحيًا وإيمانيًا عزيزًا على قلبه، وشاكرًا كل من أسهم في إنجاز هذا الصرح.

وأثنى المتروبوليت أنطوني على عمق العلاقات بين الكنيستين الأنطاكية والروسية، معتبرًا أن الكنيسة الجديدة تمثل إنجازًا كنسيًا وروحيًا مهمًا. كما ألقى المتروبوليت أنطونيوس الصوري كلمة شدد فيها على البعد الإنساني والاجتماعي للكنيسة، موجّهًا تحية للمتروبوليت نيفن على مبادرته.

واختُتم الاحتفال بتوزيع أوسمة على المساهمين في بناء الكنيسة، ثم توجّه الحضور إلى متحف المتروبوليت نيفن حيث أزيحت الستارة عن اللوحة التذكارية وجرت جولة في أرجاء المتحف الذي يضم أكثر من 150 أيقونة، تعود بعضُها إلى أكثر من 400 عام. وتخللت المناسبة مأدبة محبة وكلمات أكدت على أهمية الكنيسة وموقعها ودورها، فيما تولّت الإعلامية ليا معماري تقديم الحفل، مع عرض فيلم وثائقي من إعداد المهندسة كرستينا صيقلي تناول مراحل تشييد الكنيسة.