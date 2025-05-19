نديم الجميل: المسيحيون في بيروت لا يستجدون التمثيل من أحد وهم بيضة القبان بتشكيل المجلس البلدي

لفت عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​نديم الجميل​، إلى أنّ "هذه الانتخابات أثبتت أنّ المسيحيّين في ​بيروت​ لا يستجدون التّمثيل من أحد، بل هم ركيزة أساسيّة وبيضة القبّان في تشكيل المجلس البلدي الجديد. إنّهم شركاء فعليّون في صنع القرار".

وأكّد في تصريح، "أنّنا سنعمل في المرحلة المقبلة على معالجة كل الشّوائب والتّجاوزات، ضمن إطار قانون عصري ومتطوّر، يكرّس مبادئ الحوكمة، ويعزّز المشاركة والتّمثيل العادل، من أجل بيروت وأهلها جميعًا".