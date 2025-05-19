إعلان لائحة "بلديتكن مستقبلكن" للانتخابات البلدية والاختيارية في جزين- عين مجدلين

أُعلنت لائحة "بلديتكن مستقبلكن" المدعومة من العائلات الجزينيّة وحزبَي "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب اللّبنانيّة"، لخوض الانتخابات البلديّة والاختياريّة في جزين.

وضمّت لائحة المرشّحين لرئاسة وعضويّة مجلس بلدية جزين- عين مجدلين: بشارة جوزيف عون لرئاسة المجلس البلدي، مروان سعيد كرم، ريتا الياس الأسمر، بول لويس رومانوس، إليانا ميلاد صالح، إدمون جوزف رحيم، شادي ريمون الحلو، وليد حليم بو راشد، جوزيف أنطوان رزق، صبحي يوسف سليم، منى حبيب الحلو، سامر انطوان عون، ريمي ميلاد الأسمر، مروان سليمان الحوراني، أنطوان يوسف ضاهر شاهين، ناتالي هاشم العاقوري، جويل منصور الحلو؛ وجوزيف بهجات فرح.

أمّا المرشّحون عن لائحة المخاتير فهم: مارينا روجيه بو راشد، مارون طانيوس عون، مروان نادر حرب، حليم سليمان الأسمر، طوني منصور الحلو، مارون الياس بو نادر؛ وبول جان رزق.

وأشار رئيس اللّائحة بشارة جوزف عون إلى "مجموعة مشاريع ستنفَّذ في جزين وعين مجدلين وعلى جميع المستويات الإنمائيّة، الخدماتيّة، السّياحيّة، الصّناعيّة والزّراعيّة"، مؤكّدًا أنّ "العمل البلدي خدمة ومسؤوليّة يجب أن تنطلق من خطّة عمل حقيقيّة وخطط مدروسة ينفّذها فريق عمل متجانس، بعيدًا عن المحسوبيّات السّياسيّة، بهدف تحقيق الإنماء العادل والمتوازن للجميع دون استثناء".