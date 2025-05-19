الرئيس عون وصل الى مصر ويتوجّه إلى قصر الاتحادية لبدء محادثاته مع السيسي

وصل الرئيس جوزاف عون إلى القاهرة، في مستهلّ زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، تلبيةً لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويتوجّه إلى قصر الاتحادية لبدء محادثاته مع السيسي.

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