الصادق: الانتخابات البلدية أسقطت كل الأوهام وكشفت غرور البعض وهوسهم بالمناصب

أشار النّائب ​وضاح الصادق​ في تصريح، إلى أنّ "الانتخابات البلديّة أسقطت كل الأوهام وكشفت غرور البعض وعقليّاتهم المتحجّرة، وهوسهم بالمناصب، وحرّرَتني نهائيًّا من أثقال كنت قد ألقيتها منذ سنتين"، لافتًا إلى أنّهم "سقطوا في حفرة تعاليهم، ورَسموا الحدّ الفاصل بين النّفاق والوضوح، وبين الجبن وشجاعة المواجهة. لن أزيح عن قناعاتي قيد أنملة، تاركًا الحكم للنّاس".

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