الأب جوني سابا أعلن خلال يوم للإعلاميين في غابة أرز الربّ عن إطلاق مشروع فيلم ضخم عن الفينيقيين من هوليوود

نظّم المخرج الأب جوني سابا يومًا إعلاميًا مميزًا في أحضان غابة أرز الربّ في بشري، جمع الطبيعة مع الإعلام والثقافة، بحضور شخصيات إعلامية وفنية بارزة، منهم نقيب المحررين جوزيف القصيفي، ونقيب الفنانين المحترفين الممثل جورج شلهوب وزوجته الممثلة ألسي فرنيني.

وجاء هذا اللقاء تقديرًا لدور الإعلاميين واحتفاءً بالنجاح الذي حققه الفيلم الوثائقي "أرز الربّ"، الذي أعدّه الأب سابا، مسلطًا الضوء على رمزية شجرة الأرز التي تحمل دلالات دينية، فنية، بيئية ووطنية.

بدأ اليوم بتجمّع الإعلاميين في جامعة الروح القدس – الكسليك، ثم انطلقوا نحو غابة أرز الربّ، بعد محطة استراحة وترويقة لبنانية تقليدية. عند الوصول، استقبل الأب سابا الحضور، بحضور خادم رعية بشري الأب شربل مخلوف الذي رحّب بالحضور وتحدث عن مواعيد القداديس والنشاطات في أرز الربّ وخصائص الأرزات.

وفي كلمة ترحيبية، عبّر الأب سابا عن عمق رمزية اليوم، واصفًا إياه بـ"لقاء من العمر سيبقى محفورًا في الذاكرة، لأنه يجري تحت ظلال أغصان أرز لبنان المتجذّرة في هذه الأرض المباركة". واستعاد لحظة إطلاق الفيلم الوثائقي "أرز الربّ" من جامعة الروح القدس – الكسليك، معتبرًا أن الأرزة كانت وستبقى رمز الوحدة الوطنية والعمق التاريخي والديني للبنان.

وأضاف: "هذه الأرزة، التي باركها الرب، حاضرة في الأساطير، والتوراة، والكتاب المقدس، وفي الليتورجيا الكنسية، لذا حافظنا على اسم الفيلم البيبلي 'أرز الرب'، تكريمًا لقدسية الشجرة ومعناها العميق".

وجّه الأب سابا تحية تقدير للجسم الإعلامي قائلاً: "أشكر جميع الإعلاميين من مختلف الوسائل، وشكر خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، لولا جهودكم لما حقق الفيلم صدى إيجابيًا وانتشارًا واسعًا. دعمكم ثمين وشكري لكم بحجم عظمة هذه الأرزات".

وفي مفاجأة للحضور، أعلن الأب سابا عن مشروع سينمائي جديد عن الفينيقيين يُحضّر من هوليوود، قائلاً: "لم أرغب أن تتوقف المسيرة عند هذا الوثائقي، بل سأكملها مع صديقي المنتج التنفيذي في هوليوود أوسكار الزغبي، اللبناني الأصل من بلدة الكحالة، الذي تعرفت إليه أثناء خدمتي في لندن كرئيس للموارنة بالوكالة".

وأوضح أن فكرة التعاون السينمائي بدأت عام 2018، لكنها تأخرت بسبب جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية، "لكننا نعود بقوة اليوم، وأعلن أمامكم أننا أطلقنا مشروعًا لإنتاج فيلم ضخم عن الفينيقيين من هوليوود، تحية لتراثنا العريق وحضارتنا وتاريخ شعبنا الفينيقي الذي لم يكن ليجوب البحار لولا خشب أرز لبنان".

من جهته، عبّر المنتج التنفيذي في هوليوود أوسكار الزغبي عن محبته للبنان، مهنئًا الأب جوني سابا على نجاح فيلم "أرز الربّ"، مؤكدًا أن العمل حمل رسالة روحية ووطنية تجاوزت الحدود.

وتحدث الزغبي عن غربته التي امتدت 19 عامًا، مؤكدًا أن الحنين للبنان لم يفارقه، واصفًا نفسه بـ"ابن الأرز" الذي يرى أن خدمة وطنه واجب لا بد من تحقيقه، وأن المشروع الجديد هو السبيل لترجمة هذا الالتزام.

استعرض خبرته الطويلة في الإنتاج السينمائي في هوليوود، معلنًا انطلاق مشروع فيلم ضخم عن الفينيقيين، بدأ العمل عليه قبل شهرين، بالتنسيق بين ثلاث فرق في بريطانيا (الأبحاث التاريخية والمحتوى)، الولايات المتحدة (اختيار المنتجين والمخرجين والكتّاب)، ولبنان (مسح مواقع التصوير والإعداد المحلي برئاسة الأب جوني سابا).

كشف أن عودته إلى لبنان ستكون في أيلول المقبل للإعلان عن خطة الإنتاج والتوزيع والتسويق، مؤكدًا جدية العمل واتباعه معايير عالمية، وأن إنجاز الفيلم سيستغرق نحو ثلاث سنوات بمشاركة 600 إلى 700 شخص، وبميزانية تقديرية بين 50 و60 مليون دولار.

وختم الزغبي بالتأكيد على أن الفيلم سيبرز التاريخ العريق للبنان ويعيد تقديم حضارته الفينيقية للعالم بالصورة الحقيقية التي تستحق أن تُروى.

بعد ذلك، ترأس الأب جوني سابا قداسًا إلهيًا في كنيسة التجلّي داخل الغابة، بمساعدة الأب نيكولا عقيقي، واختتم اللقاء بغداء قروي في منزل الأب سابا وسط أجواء احتفالية مميزة. شكّل هذا اليوم مزيجًا فريدًا بين الطبيعة والإيمان والوطنية والثقافة، وانطلاقة جديدة لمشروع يحمل لبنان إلى العالم.