"إف بي آي": الهجوم في كاليفورنيا "عمل إرهابي متعمد" ومنفذه كان يحمل أفكارًا عدمية

أكّد رئيس مكتب التّحقيقات الفدرالي (إف بي آي- FBI) في لوس أنجلوس أكيل ديفيس، تعليقًا على انفجار عبوة ناسفة يوم السّبت الماضي خارج عيادة متخصّصة في التقنيّات المساعدة على الإنجاب في مدينة بالم سبرينغز (Palm Springs) في ولاية ​كاليفورنيا​، أنّ الهجوم "عمل إرهابي متعمَّد"، كاشفًا أنّ الرّجل الّذي قُتل في هو مَن صنع القنبلة بنفسه.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ منفّذ الاعتداء هو غاي إدوارد بارتكوس (25 عامًا)، وهو من توينتيناين بالمز في ولاية كاليفورنيا، مشيرًا إلى أنّ "هذا الشخص كان يحمل أفكارًا عدميّة، وما حصل كان هجومًا مستهدَفًا ضدّ منشأة التّلقيح الاصطناعي".

وكان قد وقع الانفجار في وسط مدينة بالم سبرينغز، ما أدّى إلى تضرّر العيادة بشكل كبير وتحطّم النّوافذ والأبواب في المباني المجاورة.