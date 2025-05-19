وزير المالية الإسرائيلي: ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها

اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أننا "ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها"، مشيرا الى أن "التحرك بغزة سيؤدي إلى تدمير حماس وإعادة الاسرى".

وذكر أن "الجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب".

وكان قد اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أننا سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة ونخوض قتالا عنيفا هناك"، لافتا الى ان "لتحقيق النصر يجب عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة لأنهم لن يدعمونا إذا وصلنا إلى هذه النقطة".

واضاف "مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح ولا أستطيع الخوض في التفاصيل".