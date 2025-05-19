اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أننا "ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها"، مشيرا الى أن "التحرك بغزة سيؤدي إلى تدمير حماس وإعادة الاسرى".
وذكر أن "الجيش يعمل في غزة منذ أمس بـ5 فرق وبقوة لم نر لها مثيلا منذ بدء الحرب".
وكان قد اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أننا سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة ونخوض قتالا عنيفا هناك"، لافتا الى ان "لتحقيق النصر يجب عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة لأنهم لن يدعمونا إذا وصلنا إلى هذه النقطة".
واضاف "مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح ولا أستطيع الخوض في التفاصيل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الإسرائيلي: ندمر كل ما تبقى من غزة وجيشنا لن يبقي حجرا على حجر فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.