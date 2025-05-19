نتانياهو: مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح ولا أستطيع الخوض في التفاصيل

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى "أننا سنسيطر على جميع مناطق قطاع غزة ونخوض قتالا عنيفا هناك"، لافتا الى ان "لتحقيق النصر يجب عدم الوصول إلى حالة المجاعة في غزة لأنهم لن يدعمونا إذا وصلنا إلى هذه النقطة".

واضاف "مقاتلونا يقومون بعمل عظيم في غزة بما في ذلك هذا الصباح ولا أستطيع الخوض في التفاصيل".