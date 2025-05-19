بزشكيان: التوصل لاتفاق مع أميركا ممكن بشرط تجنّبها نهج الفرض والتهديد ولن نخضع للقوة

أكّد الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ أنّ "التّوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتّحدة الأميركيّة أمر ممكن، لكن تحقيقه يتطلّب شرطًا أساسيًّا وهو أن يتجنّب الجانب الأميركي نهج الفرض والتّهديد، لأنّنا لن نخضع لمنطق القوّة تحت أي ظرف من الظّروف".

وأشار خلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّة ​محمد بن عبدالرحمن آل ثاني​، على هامش "منتدى حوار طهران 2025"، إلى "العلاقات الأخويّة والصّادقة بين البلدين"، معربًا عن أمله في أن "يتم تنفيذ التّفاعلات والاتفاقيّات الّتي تم التّوصّل إليها في أقرب وقت ممكن، وأن تنعكس نتائجها على المصالح المشتركة للبلدين والشّعبين".

وركّز بزشكيان على أنّه "لا شك أنّه إذا تم تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التّعاون الثّنائي، فإنّ وجه المنطقة سيشهد أيضًا تغييرات إيجابيّة"، مبديًا أمله في أنّه "من خلال التّعاون والتّفاعل البنّاء مع الدّول الأخرى في المنطقة، يمكننا تحقيق السّلام والأمن والازدهار والتقدّم لبلداننا".