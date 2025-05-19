مكتب الإحصاء الصيني: نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية، نمو الناتج الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في الوقت الذي زادت فيه مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن "الناتج الصناعي للصين زاد خلال نيسان الماضي بنسبة 6.1%، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بنسبة 5.7% بعد نموه بنسبة 7.7% خلال آذار الماضي".
وأظهرت البيانات نمو قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي على قوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 5.1% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 6% بعد زيادتها بنسبة 5.9% خلال آذار 2025.
كما انخفض متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية الصينية، إلى 5.1% خلال الشهر الماضي، مقابل 5.2% خلال الشهر السابق.
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