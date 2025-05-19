شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تثمن التعاون مع وزارة الرياضة بمبادرات مختلفة من أجل شباب أكثر وعيا والان مع تفاصيل الخبر

أعربت مؤسسة حياة كريمة عن فخرها بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى دعم وتمكين الشباب والنشء من خلال برامج تنموية، وفعاليات رياضية، ومبادرات توعوية متكاملة.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الجانبين على تعزيز جودة الحياة، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وبناء جيل واعٍ ومسؤول قادر على الإسهام في تنمية مجتمعه وتحقيق رؤية مصر المستقبلية.

وتناولت المؤسسة المبادرات المختلفة التي تقوم بها مع وزارة الشباب و الرياضة و المتمثلة في:

ملتقيات التوظيف

قامت مؤسسة حياة كريمة بتنظيم عدد 8 ملتقيات التوظيف لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقد شاركت الوزارة بالآتي:

. تقديم تدريبات طور وغير للمشاركين بالملتقي لتأهيلهم لسوق العمل.

. التنسيق لتوفير عدد من الشركات للمشاركة بالملتقى. إجمالي عدد المستفيدين من ملتقيات التوظيف 30 ألف مستفيد.

أنت الحياة

وهي أكبر قافلة تنموية تقوم بها المؤسسة وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتنموية ومن أهمها القوافل الطبية بمختلف التخصصات، قوافل التوعية النفسية، جلسات توعوية، أنشطة ثقافية، مسرح للأطفال، مسرحالعرائس، ورش عمل حرفية، ورش عمل توعوية للأطفال والكبار فعاليات محو الأمية، قوافل للغارمين، بإجمالي عدد مستفيدين حوالي أكثر من 700 الف مستفيد.

المعسكرات الشبابية

تعد المعسكرات الشبابية وسيلة فعالة لتطوير قدرات الشباب وتعزيز قيمهم ومهاراتهم الحياتية، من خلال بيئة تفاعلية تشجع على التعلم بالمشاركة. وللعام الثالث على التوالي، تستمر هذه المعسكرات في بناء الشخصية، وتنمية روح الفريق والقيادة، وتحفيز الإبداع، إلى جانب رفع الوعي الاجتماعي والبيئي. وقد ساهمت وزارة الشباب والرياضة في:

. توفير الدعم اللوجيستي.

. تقديم أنشطة رياضية وتفاعلية.

. تنظيم محاضرات تدريبية للمشاركين.

قوافل السعادة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة "قوافل السعادة" في 20 مارس 2024 ، تزامنا مع اليوم العالمي للسعادة، ضمن جهودها في التوعية والدعم المجتمعي، خاصة بالمناطق المطورة والعشوائيات مستهدفة أكثر من 55 ألف مستفيد خلال عامين.

وساهمت وزارة الشباب والرياضة في:

. توفير أماكن الفعاليات بالمراكز الشبابية.

. تقديم أنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال ضمن القوافل.

سفراء التكنولوجيا

سفراء التكنولوجيا هي مبادرة لتوعية طلاب الجامعات بمخاطر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الوعي بظاهرة التنمر الإلكتروني التي تنتشر بكل فئات المجتمع، كما تقوم المبادرة بتأهيل الطلاب ليصبحوا مدربين معتمدين في مجال الرقمنة ونشر الوعي التكنولوجي بكافة مستوياته، وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بترشيح عدد من الطلاب للمشاركة خلال المبادرة.

جول

مبادرة جول هو دوري رياضي للطلاب بالإضافة لمعسكر للتوعية بالعادات الصحية وأهمية الرياضة وقد شاركت وزارة الشباب والرياضة بالآتي:

. توفير الدعم اللوجيستي.

. توفير أماكن لعقد المباريات في العاصمة الإدارية الجديدة.

. تقديم محاضرات للمشاركين بالمعسكر التدريبي.

فاليو

أطلقت مؤسسة حياة كريمة برنامج "Value" في 20 مايو 2023 بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتوعية طلاب الجامعات بقيم التطوع ودور المؤسسة، وتنمية مهاراتهم الحياتية والمهنية مع استقبال مقترحاتهم للتنفيذ في قرى المبادرة.

وقد استمر البرنامج للعام الثاني، مستهدفا أكثر من 5 آلاف طالب، وقد شارك بعض متطوعين وزارة الشباب والرياضة ببرنامج فاليو.

جانب من المبادرات