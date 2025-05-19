مفرزة استقصاء جبل لبنان أوقفت عدداً من الأشخاص في الضبيه تضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بالجرائم على اختلافها في المناطق اللّبنانية كافّة، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، أثناء تنفيذها دوريّات حفظ أمن ونظام في محلّة الضبية- الطريق البحريّة، من توقيف خمسة أشخاص، في أوقات مختلفة، وهم كلّ من:

س. أ. ر. (مواليد عام 1995، لبناني) على متن درّاجة آليّة لون أبيض من دون لوحات.

ع. ب. (مواليد عام 2003، لبناني) على متن سيّارة نوع تويوتا.

ي. ر. (مواليد عام 1994، لبناني) على متن سيّارة نوع JAC من دون لوحات.

ه. م. (مواليد عام 2001، لبناني)

ع. ش. (مواليد عام 1980، سوري)

وعُثِرَ بحوزتهم على كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع (حشيشة كيف، رذاذ مادّة الماريجوانا، حبوب مخدّرة "كبتاغون"، دفتر ورق لفّ سجائر...)

واعلنت انه "تمّ ضبط السّيّارتين والدّرّاجة الآليّة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".