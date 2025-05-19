الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تبقى أعلى من معدلاتها في الداخل، مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات".

وحذّرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية عند وصول الكتل الهوائية الحارة.

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل مع ضباب على المرتفعات".

ولفتت الى ان "الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال بينما تبقى أعلى من معدلاتها في الداخل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال و في الداخل نتيجة تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تكون محملة بالغبار، ويحذر من خطر إمكانية إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية".

واضافت ان "طقس الخميس غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية وتبقى درجات حرارة مرتفعة نسبيا بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع استمرار خطر إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس".