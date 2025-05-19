إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في كفررمان لخوض الانتخابات البلدية

أُعلنت في بلدة كفررمان لائحة "التّنمية والوفاء" المدعومة من "حزب الله" وحركة "أمل"، لخوض الانتخابات البلديّة والاختياريّة، في احتفال أُقيم في النّادي الحسيني للبلدة.
واعتبر رئيس اللّائحة عبدالله محمد فرحات، أنّ "اللّائحة تمثّل عنفوان شباب القرية وخبرة كبارها، ومتعطّشة لخدمة جميع النّاس"، موضحًا أنّها "تمثّل معظم العائلات وجميع الكادحين والمجاهدين والمادّين على عِيالهم من تجّار وصناعيّين ومقاولين وحرفيّين وعمّال ومزارعين وأكاديميّين واختصاصيّين".
وأشار إلى أنّ "برنامج اللّائحة الانتخابي يختصر معظم مشاكل هذه القريّة، ووعْدُنا لكم أنّ خُطط حلِّها جاهزة وحاضرة منذ السّاعة الأولى من استلام هذه البلديّة مهامها. ويدنا ممدودة للعطاء كما عرفتموها سابقًا"، مشدّدًا على أنّ "أفعالنا تسبق أقوالنا، وأعمالنا دقيقة وشفّافة وعلى أعلى درجات الجودة والمسؤوليّة. غايتنا ليست فقط حلّ مشاكل القرية، بل الازدهار بها وتطويرها، لتصبح مركزًا يجذب القرى والبلدات المحيطة بنا".
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