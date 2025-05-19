فوز 10 بلدات في قضاء صيدا بالتزكية وتمديد مهلة انسحاب المرشحين في محافظة الجنوب ليوم الجمعة المقبل

مدد محافظ الجنوب منصور ضو انتهاء مهلة تقديم طلب التراجع او الانسحاب من الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب على صعيد مدينة صيدا وقرى قضائها، إلى يوم الجمعة المقبل في تمام الثانية عشرة ليلاً، افساحا في المجال إلى مزيد من التوافق بين العائلات الذي يؤدي إلى إعلان تزكية مجالسها البلدية والاختيارية.

وسجلت حركة التراجع لدى المرشحين على مستوى قرى قضاء صيدا والذي يجمع 48 بلدية فوز 10 منها بالتزكية بلدياً واختيارياً، أما مدينة صيدا فقد إنسحب 15 مرشحاً من أصل 111 متقدماً، وفاز مختار حي مار نقولا بالتزكية ليصبح عدد مرشحي صيدا اختيارياً 58.

وبذلك انخفض عدد صناديق الاقتراع التي كان قد تسلمها محافظ الجنوب منصور ضو من وزارة الداخلية بمجموع 592 صندوقاً بلدية واختياريا منها 200 لكلا الفئتين في صيدا، التي تتطلبها العملية الانتخابية بعد تزكية 10 بلدات في قرى القضاء ومختار في حي مار نقولا في المدينة، وتبعاً أيضاً لعملية التزكية التي يمكن أن تنسحب على بلدات أخرى ضمن مهلة التراجع المحددة قانونياً.