لجنة القيد العليا تواصل عملها في بعلبك والنتائج الرسمية عصرا

تواصل لجان القيد العليا عملها في قصر عدل بعلبك، وآخر ثلاثة صناديق اقتراع وصلت صباحا من بلدة عرسال، ومن المتوقع إنجاز كامل عمليات الفرز وإعلان النتائج الرسمية عصر اليوم.

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