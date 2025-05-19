ميلوني: اجريت وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالا مع ترامب للتشاور قبل مكالمته مع بوتين

اشارت رئيسة وزراء إيطاليا ​جيورجيا ميلوني الى "انني أجريت وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب للتشاور قبل مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأكدت "دعمنا مع شركائنا الأوروبيين والغربيين جهود ترامب لتحقيق سلام دائم بأوكرانيا"، لافتة الى انني "أكدت في الاتصال مع ترامب على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في أوكرانيا".

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