انتخاب وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو رئيسًا لحزب الجمهوريين

انتَخب حزب الجمهوريّين اليميني الفرنسي، وزير الدّاخليّة برونو روتايو (Bruno Retailleau) رئيسًا للتّشكيل، متغلّبًا على رئيس كتلته في البرلمان لوران فوكييه.

وقد حصل روتايو (64 عامًا) على 74,3% من الأصوات مقابل 25,7% لمنافسه، وتجاوزت نسبة المشاركة 80% من أعضاء الحزب البالغ عددهم 120 ألفًا.

وبذلك يخلف روتايو الزّعيم السّابق إريك سيوتي، الذّي اختار قبل نحو عام التّحالف مع حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف لخوض الانتخابات التّشريعيّة المبكرة، بعد حل الجمعيّة الوطنيّة في حزيران 2024.

ويُمثّل فوز روتايو فرصةً قويّةً لخوض السّباق الرّئاسي في عام 2027 عن اليمين. وينافسه من اليمين رئيس الوزراء السّابق إدوارد فيليب، المرشّح الأوفر حظًّا بحسب استطلاعات الرّأي.